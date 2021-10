Corona-Zahlen Weitere Neuinfektionen in Sachsen - 62 Menschen müssen beatmet werden

Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen beträgt am Dienstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) knapp 192 und damit etwas weniger als am Vortag. Es gibt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Der Freistaat liegt mit seiner Wocheninzidenz weiter deutlich über dem Bundesdurchschnitt.