Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Sachsen gibt das Robert-Koch-Institut am Dienstagmorgen mit 483,7 an. Am Vortag betrug er 491. Sachsen bleibt das Bundesland mit der höchsten Inzidenz in Deutschland. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist unterdessen weiter gestiegen. Wie das RKI mitteilte, erhöhte sich der Wert auf 214, nachdem gestern mit 201 der höchste Stand seit Beginn der Pandemie in Deutschland gemeldet worden war.