Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche ist in Sachsen deutlich gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Donnerstagmorgen einen Wert von 74,0. Damit ist Sachsen das Bundesland mit der sechsthöchsten Inzidenz hinter Bremen, Bayern, Thüringen, Baden-Württemberg und Berlin. Der bundesweite Durchschnitt beträgt 62,6. In drei Landkreisen in Sachsen liegt die Wocheninzidenz über 100: Mittelsachsen (129,0), Erzgebirge (118,7) und Bautzen (102,7). Am niedrigsten ist sie im Kreis Zwickau (39,4). Als letzte Region hat auch Nordsachsen erstmals wieder den Wert von 35 überschritten. Für den Kreis meldete das RKI eine Wocheninzidenz von 47,1. Bleibt das so, müssten ab Mitte kommender Woche auch dort die Corona-Beschränkungen verschärft werden.