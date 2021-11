Corona-Zahlen Wocheninzidenz bei 336 in Sachsen - 21 Todesfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt in Sachsen am Donnerstag 336,4 und ist damit im Vergleich zum Vortag (289,7) sprunghaft gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Die Infektionsrate im Freistaat liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 154,5. Sachsen hat nach Thüringen (357,4) bundesweit die zweithöchste Wocheninzidenz.

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden in Sachsen 4.418 neue Corona-Infektionen festgestellt. 21 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung sind gestorben. Besonders hohe Infektionsraten haben die Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (560,6), Meißen (506,3) und Bautzen (429,9). Die niedrigste Ansteckungsrate hat bei den Landkreisen Nordsachsen mit einem Wert von 182,3. Aus den Großstädten wurden Inzidenzen von 369,1 in Dresden, 299,1 in Chemnitz und 185,9 in Leipzig gemeldet.