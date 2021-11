Corona-Zahlen Wocheninzidenz steigt in Sachsen auf 761,4

In Sachsen treten Ende der Woche weitere Corona-Beschränkungen in Kraft. Der Grund liegt in der hohen Bettenauslastung der Krankenhäuser. Am Mittwoch mussten 1.520 Menschen Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung auf Normalstationen behandelt werden, am Dienstag waren es 1.524 und am Montag 1.391. Das geht aus den Zahlen des sächsischen Gesundheitsministeriums hervor (Stand: 17.11.2021, 11:30 Uhr). Weil die Bettenbelegung auf den Normalstationen den dritten Tag über der Marke von 1.300 liegt, tritt ab Freitag die sogenannte Überlastungsstufe in Kraft.