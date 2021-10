Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche ist in Sachsen auf 77,8 gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut am Freitagmorgen mit. Vor einem Monat lag der Wert noch bei 29. Damit verläuft die Entwicklung im Freistaat derzeit entgegen dem bundesweiten Trend. Laut RKI stieg die Inzidenz für ganz Deutschland zwar im Vergleich zum Vortag leicht auf 63,8. Im Vergleich zum Vormonat ist sie jedoch gesunken - damals lag der Wert bei bei knapp 83.



In Sachsen selbst ist der Unterschied bei der Wocheninzidenz regional sehr groß. Im Kreis Mittelsachsen liegt sie mittlerweile bei 153,2. Im Kreis Zwickau ist der Wert mit 42,0 derzeit am niedrigsten.