1.193 Covid-Patienten im Krankenhaus

Wie das sächsische Sozialministerium informiert, befinden sich 961 Menschen mit Covid-19 auf Normalstationen in den Krankenhäusern (Stand 4.11.2021, 11:30 Uhr). Zusätzlich müssen 232 Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen behandelt werden. Laut DIVI-Intensivregister werden 126 Erkrankte invasiv beatmet (Stand 5.11.2021, 5:45 Uhr). Acht Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung sind gestorben.

Vorwarnstufe erreicht

Ab diesen Freitag treten in Sachsen verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Hintergrund ist das Erreichen der Vorwarnstufe bei der Bettenbelegung in den Krankenhäusern. Der Belastungswert von 650 belegten Betten auf den Normalstationen ist nach Ministeriumsangaben überschritten worden. Seit Tagen liegen weit mehr als 650 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf den Normalstationen der Kliniken. Einige Häuser haben inzwischen den Regelbetrieb heruntergefahren und konzentrieren sich vor allem auf die Corona-Patienten. Auch werden Besucherstopps eingeführt.

Vorwarn- und Überlastungsstufe Zusätzlich zu den Inzidenzwerten sieht die neue Schutzverordnung eine Vorwarnstufe und eine Überlastungsstufe aufgrund der Bettenbelegung in den sächsischen Kliniken vor. Die Vorwarnstufe gilt nun, wenn 650 Betten auf der Normalstation oder 180 Betten auf der Intensivstation mit Covid-19-Patienten belegt sind.



Die Überlastungsstufe ist erreicht, wenn 1.300 Betten auf der Normalstation oder wenn 420 Betten auf der Intensivstation mit Covid-19-Patienten belegt sind. Wie bei den Inzidenzwerten gilt auch bei der Bettenbelegung die 5+2-Regel.



In der aktuellen Corona-Schutzverordnung wird auch die "7-Tage-Inzidenz Hospitalisierungen" als Kenngröße genannt. Sie ist aber nicht ausschlaggebend für das Eintreten der Vorwarn- und Überlastungsstufe. Die "7-Tage-Inzidenz Hospitalisierungen" beschreibt die Anzahl der ans Robert-Koch-Institut übermittelten Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in Krankenhäuser pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Auswirkung der Vorwarnstufe:

im privaten Bereich: Zusammenkünfte mit maximal zehn Personen aus verschiedenen Hausständen (Kinder unter 14 Jahren sowie Geimpfte und Genesene zählen nicht mit)

im öffentlichen Bereich (z.B. Demonstrationen): nur ortsfest, maximal 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ( Geimpfte oder genesene Personen zählen mit)

oder Schule: Maskenpflicht im Unterricht

2G-Regeln und Homeoffice-Empfehlung

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen soll in Sachsen schon ab dem 8. November eine neue Corona-Schutzverordnung gelten. Diese sieht eine 2G-Regelung - Zugang nur für Geimpfte und Genesene - in der Innengastronomie, bei Veranstaltungen, in Freizeit- und Kultureinrichtungen, Clubs und Bars vor. Für Weihnachtsmärkte gilt eine gestaffelte Regelung. Nicht betroffen sind der Einzelhandel und Gottesdienste.