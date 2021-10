Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Sachsen am Mittwoch bei 85,9 und ist damit im Vergleich zum Vortag (85,3) leicht gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Die Infektionsrate im Freistaat liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 65,4. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden in Sachsen 992 neue Corona-Infektionen festgestellt. Drei Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung sind gestorben.

In Mittelsachsen ist die Infektionsrate mit 180,4 weiter am höchsten, gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 129,6. Bei einem Wert von mehr als einhundert liegt außerdem die Wocheninzidenz im Landkreis Bautzen (105,0). In den Großstädten betragen die Werte in Leipzig 56,2, in Chemnitz 65,5 und in Dresden 77,3.

Nordsachsen verschärft Corona-Regeln

Nordsachsen liegt mit 63,3 den siebten Tag infolge über einer Wocheninzidenz von 35. Ab diesen Mittwoch treten deshalb in dem Landkreis verschärfte Corona-Beschränkungen in Kraft. So besteht auch hier dann wieder die Pflicht zur Kontakterfassung bei der Innengastronomie, bei Veranstaltungen in Innenräumen und beispielsweise in Fitnessstudios, Saunen und Hallenbädern. Außerdem gelten in vielen Innenbereichen 3G-Regeln. Beschäftigte und Selbstständige mit direktem Kundenkontakt müssen zweimal wöchentlich auf eine Corona-Infektion getestet werden.