Corona-Zahlen Wocheninzidenz steigt in Sachsen auf 200 - mehr als 2.000 neue Corona-Infektionen

Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen beträgt am Mittwoch nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 200,8 und damit mehr als am Vortag. Es gibt vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Der Freistaat liegt mit seiner Wocheninzidenz weit über dem Bundesdurchschnitt von 118,0.