In Sachsen drohen Ende der Woche weitere Corona-Beschränkungen. Der Grund liegt in der hohen Bettenauslastung der Krankenhäuser. Am Dienstagmittag mussten 1524 Menschen Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung auf Normalstationen behandelt werden, am Montag waren es 1.391. Das geht aus den aktuellen Zahlen des sächsischen Gesundheitsministeriums hervor (Stand: 16.11.2021, 11:30 Uhr). Bleibt diese Zahl am kommenden Tag über 1.300, tritt ab Freitag die sogenannte Überlastungsstufe in Kraft. Wenn das der Fall sein sollte, bedeutet dies mehr Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Angehörige eines Haushaltes dürfen sich dann nur noch mit einer weiteren Person treffen. Geimpfte, Genesene oder Kinder bis 16 Jahre zählen nicht mit. Für weitere Bereiche gilt die 2G-Regel - z.B. beim Sport im Innenbereich und beim Friseur. Bei Versammlungen dürfen nur noch zehn Teilnehmer ortsfest dabei sein. Hier zählen geimpfte und genesene Personen mit.



Auf Intensivstationen müssen aktuell 343 Patientinnen und Patienten behandelt werden, 13 mehr als am Montag. Laut Divi-Intensivregister (Stand: 16.11.2021, 05:50 Uhr) müssen 150 von ihnen invasiv beamtet werden. Die Sieben-Tage-Hospitalisierung liegt bei 6,01.