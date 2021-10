Corona-Zahlen Inzidenz in Sachsen auf 91 gestiegen - 89 Patienten auf Intensivstationen

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner hat sich in Sachsen zum Montag noch einmal erhöht. Während die Zahl am Vortag bei 87,3 lag, kletterte sie nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) inzwischen auf 91,2. Sie liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 66,5.

Innerhalb Sachsens bleibt die Inzidenz in Mittelsachsen mit 182,8 besonders hoch, gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 140,1. Über hundert liegen die Wocheninzidenzen des Weiteren in den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (121,8), Görlitz (117,7) und Bautzen (115,4). In den Großstädten betragen die 7-Tage-Inzidenzen in Chemnitz 71,6, Leipzig 52,2 und in Dresden 85,0.

Nordsachsen verschärft ab Mittwoch Corona-Regeln

Nordsachsen liegt den fünften Tag infolge über einer Wocheninzidenz von 35. Ab Mittwoch treten deshalb in dem Landkreis verschärfte Corona-Maßnahmen in Kraft. So besteht auch hier dann wieder die Pflicht zur Kontakterfassung bei der Innengastronomie, bei Veranstaltungen in Innenräumen und beispielsweise in Fitnessstudios, Saunen und Hallenbädern. Außerdem treten 3G-Regeln in Kraft. Beschäftigte und Selbstständige mit direktem Kundenkontakt müssen zweimal wöchentlich auf eine Corona-Infektion getestet werden.