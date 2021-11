Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Sachsen auch am Montag weiter gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete, liegt der Wert inzwischen bei 491. Am Vortag betrug er 444. Sachsen bleibt das Bundesland mit der höchsten Inzidenz in Deutschland. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat unterdessen den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie erreicht. Das RKI gab die Zahl aktuell mit 201 an.