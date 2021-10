Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt in Sachsen weiter an. Nachdem der Wert am Freitag bei 77,8 lag, liegt der Wert inzwischen bei 80,8. Das teilte das Robert-Koch-Institut am Sonnabend mit. Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch 62 betragen, was in etwa dem Bundesdurchschnitt entsprach. Seit dem 3. Oktober gehen die Zahlen aber im Freistaat weiter in die Höhe, während sich der Bundesschnitt im 60er-Bereich eingepegelt hat.