Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Sachsen weiter deutlich gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonnabend meldete, liegt der Wert inzwischen bei 415,8. Am Vortag betrug er 385,7. Die Infektionsrate im Freistaat liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 183,7. Sachsen ist damit das Bundesland mit der höchsten Inzidenz in Deutschland. Am Freitag hatte der Freistaat noch auf Platz zwei hinter Thüringen gelegen. Dort lag die Inzidenz am Sonnabend bei 406, danach folgt Bayern mit 284.