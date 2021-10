Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner hat am Sonntag noch einmal einen deutlichen Sprung gemacht. Während die Zahl am Vortag bei 80,8 lag, kletterte sie nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) inzwischen auf 87,3. Damit liegt sie deutlich über dem Bundesschnitt von 66,1.

Innerhalb Sachsens bleibt die Inzidenz in Mittelsachsen besonders hoch, wo sich der Wert mit 181,8 zunehmend der 200er-Marke annähert. Auffällig ist die Aufwärtsbewegung auch in Nordsachsen, das am Sonnabend mit 43,6 noch die niedrigste Inzidenz im Freistaat aufwies. Innerhalb eines Tages erhöhte sich die Zahl in dem Landkreis auf 65,3. Einen Zuwachs um reichlich 20 Punkte gab es zudem im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.