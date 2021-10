Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Sachsen am Sonntag bei 276,8 und ist damit im Vergleich zum Vortag (266,4) angestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Die Infektionsrate im Freistaat liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 149,4. Nur Thüringen (303,3) hat eine höhere Zahl an Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden in Sachsen 1.605 neue Corona-Infektionen festgestellt. Drei Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Bei den Infektionsraten in den Landkreisen folgen auf den LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (453,2) der Landkreis Meißen (405,2), der Landkreis Görlitz (326,9) und der Erzgebirgskreis (324,2). Aus den Großstädten wurden Inzidenzen von 295,2 in Dresden, 239 in Chemnitz und 133,2 in Leipzig gemeldet. Bei den Landkreisen hat das Vogtland die niedrigste Ansteckungsrate mit einem Wert von 150,5.