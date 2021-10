In den Landkreisen Görlitz und Leipzig gelten seit Dienstag wieder mehr Corona-Beschränkungen. Dort lag die Wocheninzidenz fünf Tag in Folge über der Marke von 35. Damit besteht in beiden Regionen künftig wieder die Pflicht zur Kontakterfassung bei der Innengastronomie, bei Veranstaltungen in Innenräumen und beispielsweise in Fitnessstudios, Saunen und Hallenbädern. Außerdem treten wieder 3G-Regeln in Kraft. Beschäftigte und Selbstständige mit direktem Kundenkontakt müssen zweimal wöchentlich auf eine Corona-Infektion getestet werden. Für Chemnitz und Leipzig sowie den Kreis Zwickau gelten die Verschärfungen ab Mittwoch.