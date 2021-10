Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bleibt in Sachsen überdurchschnittlich hoch. Laut Robert-Koch-Institut lag der Wert am Mittwochmorgen im Freistaat bei 67,9. Deutschlandweit beträgt er 62,3. Die höchsten Wocheninzidenzen werden in Sachsen aus den Landkreisen Bautzen (108,1) und Mittelsachsen (124,1) gemeldet. In den Großstädten Leipzig beträgt die 7-Tage-Inzidenz 43,8, in Chemnitz 52,0 und in Dresden 74,1.