Derzeit müssen in Sachsen 1.030 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung auf Normalstationen behandelt werden. Außerdem liegen 443 Erkrankte auf den sächsischen Intensivstationen. Das geht aus den vom sächsischen Sozialministerium veröffentlichten Daten hervor.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierung liegt demnach bei 3,94 (Stand: 01.01.2021). Laut Divi-Intensivregister sind 255 Menschen in Sachsen so schwer an Covid-19 erkrankt, dass sie invasiv beatmet werden müssen (Stand: 02.01.2022).