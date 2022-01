Den höchsten Wert in Sachsen meldet das RKI für die Stadt Leipzig mit 1054,2. Die Stadt Dresden hat demnach eine mit 999,4. Über 500 liegen auch die Landkreise Leipzig (937,0), Nordsachsen (819,5), Görlitz (676,1), Meißen (659,4), Bautzen (533,9) und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (574,9). Am niedrigsten bleibt die Inzidenz landesweit im Erzgebirgskreis mit 274,5.



Die Tourismusbranche im Erzgebirge hofft in diesen Tagen auf viele Gäste aus Brandenburg und Berlin, wo die Winterferien begonnen haben. In Berlin liegt die Wocheninzidenz am Montag bei 1.848,1, in Brandenburg bei 1.322,6.