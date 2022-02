Aktuelle Corona-Zahlen Inzidenz in Sachsen leicht gesunken

Die Corona-Wocheninzidenz ist in Sachsen am Montag auf 649,2 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gesunken. In Leipzig bleibt die 1.000er-Marke aber überschritten. Im Erzgebirgskreis ist die Wocheninzidenz weiterhin am niedrigsten. 575 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung müssen in sächsischen Kliniken behandelt werden.