Aktuelle Corona-Zahlen Inzidenz in Sachsen steigt weiter - Krankenhausbetten leeren sich

Der Wocheninzidenzwert ist in Sachsen im Vergleich zum Vortag erneut deutlich gestiegen und liegt nun bei 598. In Nordsachsen und im Landkreis Leipzig hat die Inzidenz innerhalb eines Tages um reichlich 100 Punkte zugelegt. Das RKI meldet für Sachsen 5.039 neue Corona-Infektionen und 38 weitere Todesfälle. 574 Menschen mit Covid-19-Erkrankung müssen in sächsischen Kliniken behandelt werden. Das sind 22 weniger als am Vortag.