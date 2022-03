In den Krankenhäusern in Sachsen steigt die Zahl der Patientinnen und Patienten mit Covid-19-Erkrankung leicht an. Am Montag lagen 1.254 Patienten und Patientinnen mit Covid-19 auf den Normalstationen. Laut Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) müssen - Stand Dienstagfrüh - 151 Menschen auf Intensivstationen behandelt werden, 47 von ihnen sind auf eine invasive Beatmung angewiesen. Die Sieben-Tage-Hospitalisierung gibt das Sozialministerium mit 7 an.