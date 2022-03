Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag mit 1.825,3 an. Tags zuvor betrug der Wert 1.695,2. Binnen eines Tages wurden 7.469 Neuinfektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind 14.444 Menschen im Freistaat an oder im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.