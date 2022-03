Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping sieht den Bund auch nach Ende der aktuell geltenden Corona-Regelungen im Infektionsschutzgesetz in der Pflicht. "Es muss auch weiterhin bedacht werden, dass sich viele Menschen, die zu den vulnerablen Gruppen gehören, nicht komplett schützen können und daher besonders auf die Rücksicht durch andere angewiesen sind, da sie eben nicht über einen hohen Schutz verfügen", so die SPD-Ministerin am Donnerstag. Dazu zählten etwa die vielen Pflegebedürftigen in Sachsen. Der Entwurf des Bundes setze stark auf Eigenverantwortung des Einzelnen. «Sollte sich erneut eine Überlastung andeuten, zum Beispiel durch neue Varianten, erwarte ich, dass der Bund dann schnell reagiert und uns den nötigen Instrumentenkasten zur Verfügung stellt", so Köpping.