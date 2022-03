In den Krankenhäusern in Sachsen ist die Lage nach Angaben des Sozialministeriums stabil. Am Freitag lagen 1.287 Covid-19-Patienten und -Patientinnen auf den Normal- und Intensivstationen. Von ihnen wurden 155 Menschen intensivmedizinisch betreut. Laut Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) müssen 41 invasiv beatmet werden (Stand: 12.03.). Die Sieben-Tage-Hospitalisierung gibt das Sozialministerium mit 6,88 an.