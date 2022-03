Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag weiter gestiegen. Das RKI gibt den Wert mit 2.036 an (Vortag: 1.879), so hoch wie noch nie. Binnen eines Tages wurden 20.717 Neuinfektionen gemeldet. 13 weitere Menschen sind im Freistaat im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, inzwischen 14.516 seit Beginn der Pandemie vor gut zwei Jahren.