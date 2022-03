Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am am Mittwoch leicht zurück gegangen. Das RKI gibt sie mit 1.781,2 an, rund 50 Punkte weniger als am Vortag. Binnen eines Tages wurden 14.933 Neuinfektionen gemeldet. 23 weitere Menschen sind im Freistaat im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, inzwischen 14.476 seit Beginn der Pandemie vor gut zwei Jahren.