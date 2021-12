In Sachsen gehen die Infektionszahlen zurück. Die Inzidenz liegt erstmals wieder unter der Marke von 1.000. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen bei den Corona-Neuinfektionen gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen mit 990,5 an. Das ist erneut eine leichte Verringerung im Vergleich zum Vortag (1.036,2). Die Gesundheitsämter registrierten innerhalb von 24 Stunden insgesamt 3.705 neue Corona-Fälle. 29 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Wegen der Meldeverzögerungen aufgrund des Wochenendes sind die Zahlen aber nur bedingt aussagekräftig.