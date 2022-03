Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Sonnabend weiter gestiegen. Das RKI gibt den Wert mit 2.212,3 an. Am Vortag lag er bei 2.036. Binnen eines Tages wurden 20.586 Neuinfektionen gemeldet. Es gibt 20 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.