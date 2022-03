Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen hat nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Montag noch einmal zugelegt. Das RKI gibt den Wert mit 2.320,1 an. Am Sonntag lag er bei 2.232,9. Binnen eines Tages wurden 7.462 Neuinfektionen gemeldet. Es gibt keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.