Die Corona-Infektionsrate in Sachsen ist am Mittwoch im Vergleich zum Vortag nahezu unverändert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 287,9 an. Am Montag betrug der Wert 287,5. Es wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden allerdings 3.584 Neuinfektionen gemeldet. Laut RKI gab es in Sachsen 61 weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19.