Corona-Zahlen Corona-Wocheninzidenz in Sachsen bei 2.117

Hauptinhalt

Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen bleibt am Freitag hoch. Das Robert-Koch-Institut gibt sie mit 2.117,3 an. Am Vortag lag sie bei 2.182,1. Durch Erkrankung und Quarantäne gibt es viele Personalausfälle.