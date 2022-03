Corona-Zahlen Corona-Wocheninzidenz in Sachsen bleibt hoch - Schulen am Limit

Die Corona-Wocheninzidenz in Sachsen bleibt am Donnerstag hoch. Das Robert-Koch-Institut gibt sie mit 2.182,1 an. Am Vortag lag sie bei 2.139,9. Durch die Krankheitsausfälle ist die Personalnot auch an Schulen groß.