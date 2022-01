Die Corona-Infektionsrate in Sachsen ist am Freitag im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner mit 303,6 an. Es wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden insgesamt 2.045 Neuinfektionen gemeldet. Laut RKI gab es in Sachsen 74 weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19. Die Gesamtzahl der Toten im Zusammenhang mit Corona stieg damit laut RKI auf 13.295.