Die Corona-Wocheninzidenz ist in Sachsen wieder gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt sie aktuell bei 1388,4. Tags zuvor wurde der Wert mit 1.265,8 angegeben. Binnen eines Tages wurden 16.674 Neuinfektionen gemeldet, rund 4.000 mehr als am Vortag. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen und wird vom RKI mit 1388,5 angegeben, am Mittwoch hatte der Wert bei 1.319 gelegen. Zum Vergleich: Die bundesweit höchste Wocheninzidenz weist der Schwarzwald-Baar-Kreis im Baden-Württemberg mit 3.038 auf.



Die Zahl der Menschen, die in Sachsen seit Pandemiebeginn an oder im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, liegt bei 14.401. Binnen eines Tages kamen elf hinzu.