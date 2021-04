Regional sind die Inzidenzen in der Altersklasse der 15- bis 19-Jährigen im Landkreis Zwickau mit 579 am höchsten, gefolgt von Chemnitz und dem Landkreis Mittelsachsen. In der Gruppe der 10- bis 14-Jährigen fällt vor allem die hohe Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner in der Stadt Chemnitz auf, die dort bald 700 erreicht. Bei den 5- bis 9-Jährigen ist die Inzidenz im Landkreis Nordsachsen mit fast 500 die höchste im Freistaat.