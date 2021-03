Über Ostern sollen in Sachsen besonders strenge Corona-Regeln gelten. Das haben Ministerpräsident Michael Kretschmer und Sozialministerin Petra Köpping am Dienstag angekündigt. Entsprechend des Bund-Länder-Beschlusses werden auch im Freistaat der 1. und 3. April zu Ruhetagen erklärt. In dieser Zeit dürfen keine Geschäfte öffnen. Eine Ausnahme gilt am Karsamstag für Supermärkte. Zudem gibt es von Gründonnerstag bis einschließlich Ostermontag ein Versammlungsverbot.