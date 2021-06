Weitere Lockerungen Kabinett berät in Dresden über neue Corona-Regeln ab Juli

Die Inzidenz in Sachsen sinkt weiter. Am Dienstag trifft sich in Dresden die Landesregierung, um über weitere Lockerungen zu beraten. Auch die Abschaffung der Testpflicht in vielen öffentlichen Bereichen steht zur Debatte.