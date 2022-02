Auch in diesem Jahr müssen Sachsens Karnevals-Fans auf große Feiern und Festumzüge verzichten. Zum zweiten Mal in Folge macht Corona den Karnevalisten einen Strich durch die Rechnung.

Zudem sei es weiterhin ein großes Problem, dass die Vereine nun erneut auf ihren Fixkosten sitzenbleiben, die sonst mit Einnahmen aus den Veranstaltungen beglichen werden. "Extreme Folgen gab es deshalb in der vergangenen Saison zum Glück nicht. Wie es am Ende dieser Saison aussehen wird, lässt sich jedoch noch nicht sagen", sagte Verbandssprecher Rohde.

Viele Vereine versuchen trotz der schwierigen Lage, die närrische Stimmung am Leben zu halten, indem sie ihre Veranstaltungen kurzerhand ins Internet verlegen. "Das ist vor allem interessant, um dem Publikum zu zeigen, dass man noch lebt. Aber eigentlich leben die Karnevalisten natürlich von der Reaktion eines Publikums, die auf diesem Wege einfach nicht wie gewohnt da ist", sagte Rohde.

In Wittichenau im Landkreis Bautzen geht man trotzdem digitale Wege. "Eine Aufweichung des Brauchtums und eine beliebige Verschiebung sind für uns keine Option", unterstrich der dortige Karnevalsverein im Vorfeld. Deshalb wird am Freitag Online-Karneval gefeiert. Zudem sind die Wittichenauer wie in der vergangenen Saison dazu aufgerufen, ihre Häuser bunt zu schmücken. Außerdem sei eine Plakataktion mit karnevalistischen Motiven geplant.