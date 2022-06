Auch Freie Schulen können an einer eigenen Testregelung festhalten, auf eigene Kosten. So kann es durchaus an den Schulen noch Tests geben. Nicolle Möller, Vorsitzende des Landeselternrats kritisiert diesen unterschiedlichen Umgang mit den Tests: "Die Empfehlung ist ja sowohl an die staatlichen Schulen als auch die freien Schulen herausgegeben worden, dass nicht mehr getestet werden soll. Wenn das dennoch einige Schulen machen, kann es natürlich dazu führen, dass gerade in den Abschlussklassen Schüler positiv getestet werden, die dann momentan nicht an schriftlichen oder mündlichen Prüfungen teilnehmen können. Andere Kinder, die nicht zur Abschlussfahrt mitfahren können, keine Klassenarbeiten schreiben können, dem Unterrichtsstoff nicht folgen können."