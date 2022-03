GEW-Landeschefin Kruse hofft auf einen Rückgang der Infektionszahlen im Frühling. Doch ob dieser saisonale Effekt ausgleichen kann, was das Ende der Maske verursachen könnte, bezweifelt Epidemiologe Markus Scholz von der Universität Leipzig. Das Infektionsgeschehen an den Schulen sei bereits massiv, sagt er. Schon die Regelung, dass Masken am Platz abgelegt werden können, hält er für problematisch. Und für unlogisch, "weil die Schüler ja so dicht sitzen, dass dort der Austausch stattfindet".