Jetzt sprechen wir: Junge Sachsen und ihr Umgang mit der Pandemie

Werden Kinder zum Spielball der Ängste ihrer Eltern? Und ist die Sorge um unsere Kinder in der Corona-Pandemie berechtigt oder übertrieben? Dieser Frage geht MDR SACHSEN am 4. Mai ab 20 Uhr in der Hörfunk-Sendung Dienstags direkt nach. Um nicht nur über Kinder und Jugendliche, sondern mit ihnen zu sprechen, hat sich unsere Reporterin Katrin Tominski auf den Weg gemacht. In Dresden traf sie die 15-jährige Luzia, die erst in ein tiefes Loch gefallen ist und sich mühsam wieder rausgearbeitet hat. In Leipzig standen ihr der 9-jährige Paul und seine Schwester Karla Rede und Antwort.