Corona-Folgen Sachsens Kinderärzte sorgen sich um Gesundheit der Kinder

Hauptinhalt

Der Alltag von Kindern und Jugendlichen ist wegen Corona seit einem Jahr durcheinander und eingeschränkt. Kinderärzte und Psychiater sehen nun die ersten gesundheitlichen Folgen an den jungen Patientinnen und Patienten in ihren Praxen. Experten halten Entwicklungsstörungen bei den ganz Kleinen für nicht aufholbar. Aber auch Jugendliche haben es schwer. Was tun?