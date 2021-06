Eileen Salzmann meint, dass immerhin im Freistaat im Frühjahr 2021 endlich ein gewisses Verständnis für die besondere Belastung von Eltern eingetreten sei. So seien zumindest kurzzeitig Schul- und Kitaöffnungen möglich gewesen: "Sachsen ist den Weg gegangen, inzidenzunabhängig Konzepte zu entwickeln, durch die man auch wieder zurückkommen kann in die Betreuung. Das war eigentlich sehr positiv, wurde dann aber im wahrsten Sinne des Wortes ausgebremst - durch die Bundes-Notbremse." Inzwischen hat sich die Lage auch in Sachsen deutlich entspannt: In sechs Kreisen beziehungsweise kreisfreien Städten können Kinder und Jugendliche wieder ganz regulär Kita und Schule besuchen, in den übrigen sieben gilt zumindest der eingeschränkte Regelbetrieb.