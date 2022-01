Die evangelisch-lutherische Landeskirche in Sachsen hat Kritik an der neuen Corona-Notfallverordnung geübt, die am Freitag in Kraft tritt . Grund dafür sind unter anderem die Zugangsregeln zur Inanspruchnahme von Seelsorge, wie die evangelische Landeskirche mitteilte. Für seelsorgerische Leistungen ist laut Verordnung auch weiterhin ein 3G-Nachweis notwendig. Sie unterliegen den gleichen Regeln wie andere Dienstleistungen, teilte das Sozialministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Die Landeskirche hatte im Vorfeld einen Verzicht auf eine solche Zugangsbeschränkungen für die Seelsorge gefordert.

"Wenn Menschen in seelischer Not die seelsorgerliche Begleitung im Einzelfall verweigert wird, weil sie keinen Nachweis erbringen können, ist eine Grenze überschritten", sagte der evangelische Landesbischof Tobias Bilz. Er verwies darauf, dass Seelsorge in Notfallsituationen nicht planbar sei. Oft sei es das Begleiten von Menschen in einer unvorhergesehenen Not- und Krisensituation, zum Beispiel nach einem schweren Verkehrsunfall.