Nach Weihnachtspause Kinder trotz Omikron wieder ins die Kitas bringen?

Die Woche, in der die Kinder aus den Ferien zurückkehren, könnte auch die Woche sein, in der Omikron zur vorherrschenden Corona-Variante in Sachsen wird. Diese Tendenz macht der Leipziger Virologe Uwe Gerd Liebert deutlich: "Die Lage in Sachsen ist so, dass wir auch über die Weihnachtstage einen stetigen Anstieg der Omikron-Variante hatten. Zuletzt waren von den positiv Getesteten bei uns in Leipzig im Uniklinikum so an die 15 Prozent mit der Omikron-Variante infiziert."