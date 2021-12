Was sie und auch andere Familien in der Adventszeit vor allem belastet, ist die Situation in Schulen und Kitas. "Was mich seit Anfang an stört, ist die Intransparenz in den Schulen (wieviel Infektionen usw. gibt es), die unklaren Regeln der Ämter (was passiert bei Coronafällen in der Klasse usw.?), aber auch das ewige Zögern der Politik, bis es fast zu spät ist", schreibt Christopher Rölke aus Leipzig. Andere beklagen die eingeschränkten Öffnungszeiten der Einrichtungen und dass es keinen wirksamen Schutz für Kitakinder gebe.