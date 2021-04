Das Abitur und Prüfungen in Oberschulen und Berufsschulen seien nicht gefährdet, sagte Minister Piwarz. Am Freitag beginnen in Sachsen für 10.667 Abiturienten die Abiturprüfungen. Die Bundes-Notbremse soll zehn Wochen lang gelten. "Die vergleichsweise lange Geltungsdauer" bereitet dem CDU-Politiker "große Sorgen. Zehn Wochen, wo wir uns alle anstrengen müssen, die Inzidenzzahlen nach unten zu bekommen."

Am Donnerstag wird das verschärfte Infektionsschutzgesetz in Berlin veröffentlicht. Dann will das Kultusministerium auch die Details zum Vorgehen in Sachsen bekannt geben und darüber informieren, welche Eltern in welchen systemrelevanten Berufen die Notbetreuung in Kitas und Horten nutzen können. Bis dahin bat Minister Piwarz noch um Geduld.