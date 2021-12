Nicht nur die Betten werden in Sachsen Kliniken knapp, sondern auch das Pflegepersonal. Sachsen schaltet deshalb ein Onlineportal für einen Pflegepool. Dort können sich Freiwillige melden, die Kliniken in der Pandemie unterstützen möchten, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping auf einer Online-Konferenz in Dresden. Gleichzeitig könnten sich Bürger auch direkt an ihre Krankenhäuser vor Ort wenden.